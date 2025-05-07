Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США наращивают сбор разведданных о Гренландии на фоне планов Трампа

WSJ: США наращивают сбор разведывательных данных о Гренландии
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

США активизировали сбор разведывательных данных о Гренландии, что может быть связано с планами президента Дональда Трампа по присоединению датского острова. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, на прошлой неделе несколько высокопоставленных чиновников отправили секретное предписание спецслужбам США. Документ направлен на изучение настроений жителей Гренландии относительно независимости и возможной добычи ресурсов американцами, а также поиск сторонников Вашингтона.

WSJ назвала эту директиву одним из первых шагов администрации США, четко направленных на осуществление планов Трампа по установлению контроля над островом. В газете сочли, что эти усилия указывают на серьезность намерений американского лидера.

При этом директор Национальной разведки США Тулси Габбард обвинила издание в раскрытии секретной информации и подрыве доверия к президенту.

5 мая Трамп заявил, что США не исключают использование военной силы для получения контроля над Гренландией. По его словам, остров нужен США «для международной безопасности».

До этого стало известно, что американский лидер не шутил, говоря о приобретении Гренландии, превращении Канады в 51-й штат США и установлении полного контроля над Панамским каналом.

Ранее в США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами