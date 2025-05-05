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Трамп не исключил, что США могут применить силу для контроля над Гренландией

Трамп: США могут использовать силу, чтобы получить контроль над Гренландией
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Annabelle Gordon/Reuters

США не исключают использование военной силы для получения контроля над Гренландией. Об этом NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю», — отметил он.

Трамп добавил, что Гренландия нужна США «для международной безопасности».

По словам президента США, военный сценарий относительно решения статуса Гренландии «определенно может произойти».

До этого Politico писало, что Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе из-за отправки своей военной техники на Украину.

Ранее в Дании не исключили расторжения оборонного соглашения с США.

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