Путин и Си Цзиньпин могут обсудить поставки по «Силе Сибири-2»

Во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проект газопровода «Сила Сибири-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Китай может смягчить свои требования по будущему контракту с РФ, допустив покупку топлива по более высоким ценам. Для этого Пекин планирует оценить разницу между стоимостью газа внутри РФ и той суммой, которую она платит за поставки по «Силе Сибири», запущенной в 2019 году. Также подчеркивается, что власти КНР хотели бы, чтобы новый газопровод не проходил через Монголию, хотя на проработку именно этого маршрута были потрачены время и средства.

До этого в Китае критически высказались о возможности поставок российского газа через территорию Казахстана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, строительство нового газопровода через Казахстан получается слишком дорогим, поэтому Пекин предпочел бы получать газ через Монголию (проект «Сила Сибири — 2») или покупать в виде СПГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин заявил о разрушении мирового экономического порядка из-за торговых войн.