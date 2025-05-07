Президент Монголии прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

В Москву прилетел глава Монголии Хурэлсух на празднование Дня Победы

В Москву прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Трансляцию его прибытия вел телеканал «Россия 24»‎.

Отмечается, что Хурэлсух 7 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным.

5 мая стало известно, что лидер Монголии приедет в российскую столицу на мероприятия по случаю празднования Дня Победы. Он принял соответствующее приглашение от президента Путина.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет значительное количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее в МИД Китая высказались о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию.