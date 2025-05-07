Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

Reuters: Индия и Пакистан перешли к ракетным боям

Многочисленные взрывы прогремели недалеко от города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Индия атаковала лагеря террористов, причастных к вооруженному нападению на мирных жителей в Пахалгаме.

В свою очередь армия Пакистана прибегла к минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Кроме того, Пакистан сбил пять самолетов ВВС Индии.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.