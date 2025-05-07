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Кадыров поздравил Путина с 25-летием инаугурации

Глава ЧР Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня инаугурации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил в своем Telegram-канале российского лидера Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России.

«Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича, с 25-летием со дня инаугурации», — написал Кадыров.

По его словам, это важнейшее событие для всех граждан России, которое ознаменовало начало новой истории страны. Кадыров добавил, что благодаря лидерству Путина РФ смогла вернуться в статус великой державы, «с которой считаются, которую боятся и уважают».

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее политолог назвал «обычной историей» заявление Кадырова об отставке.

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