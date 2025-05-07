Ушаков ответил на вопрос о развитии переговоров России и США

Ушаков: переговоры между Россией и США продолжаются в прежнем темпе

Российско-американские переговоры продолжаются в прежнем темпе. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Продолжаются», — отметил он.

В начале мая руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс заявила, что отсутствие диалога с РФ как с ядерной державой недопустимо.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в США и некоторых других не входящих в БРИКС странах осознают недопустимость начала третьей мировой войны. При этом Лавров подчеркнул, что размещение на территории Украины европейских миротворцев грозит втягиванием Европы в конфликт с Россией.

Как отмечал в свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс, Штаты пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, уйти от идеи перемирия, поскольку России она не нравится.

Ранее Трамп провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины.