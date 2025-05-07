Вице-президент США Вэнс высказался об урегулировании конфликта на Украине

США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, уйти от идеи перемирия, поскольку России она не нравится. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», — сказал он.

До этого руководство России объявило о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, приуроченному к 80-летию Победы, а также подчеркнуло готовность к полноценному мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня.

Трамп, в свою очередь, оценил предложение российской стороны. По его словам, три дня кажутся «не таким уж значительным сроком», но отметил, что по сравнению с началом конфликта это «большое достижение».

Ранее Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.