«России нужна вся Украина». Трамп заявил об «очень хороших» разговорах по урегулированию

Трамп заявил об очень хороших разговорах по РФ и Украине за выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины. Однако в интервью NBC News он подчеркнул, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника и выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу. По словам Трампа, дальнейшие шаги США и введение санкций против России будут зависеть от ее позиции на переговорах.

США в минувшие выходные провели «очень хорошие» разговоры по России и Украине, сообщил Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.

«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня на самом деле», — сказал Трамп журналистам, встречавшим его в Белом доме.

При этом он добавил, что между Москвой и Киевом «много ненависти». Президент США неоднократно говорил о взаимной неприязни между РФ и Украиной (а также лидерами этих стран) как о препятствии в процессе достижения мира.

Кроме того, Трамп заявил об идущих переговорах с Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали. Он отметил, что пока не думал о возможной встрече с президентом РФ, которая, как предполагалось, могла состояться в мае в Саудовской Аравии.

Визит в Саудовскую Аравию и встреча с Путиным В конце апреля стало известно о планах Трампа посетить страны Ближнего Востока с 13 по 16 мая. В рамках визита запланированы поездки в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.



Трамп ранее допускал возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии. Эр-Рияд выразил готовность принять подобный саммит. В Кремле подчеркнули, что возможность проведения переговоров на высшем уровне будет рассмотрена при наличии соответствующих условий.



Отвечая на вопрос об уступках, на которые должны пойти стороны конфликта, Трамп заявил, что «России придется отказаться от [претензий на] всю Украину».

«Потому что России нужна вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас; России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали», — заявил президент США.

Он не смог однозначно ответить на вопрос журналистов, есть ли недопонимание между ним и Путиным.

«Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно — его амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс», — ответил Трамп.

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Он также рассказал о просьбах европейских лидеров позвонить президенту РФ.

«Вы знаете, что лидеры Евросоюза столько раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.

По словам президента США, Путин «им не перезванивал».

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Трамп также заявил, что дальнейшие действия США по санкциям в отношении России будут зависеть от позиции Москвы по урегулированию.

«Это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы уже близки к этому, и мы спасем многих людей от гибели», — сказал американский лидер.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) представил законопроект, предполагающий введение первичных и вторичных санкций против России в случае отказа от соглашения о прекращении огня с Украиной. В частности, документ предусматривает установление 500-процентных пошлин для государств, продолжающих импортировать российские энергоресурсы и другие товары, включая нефть, газ и уран.

Урегулирование конфликта на Украине является одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа, который неоднократно возлагал ответственность за конфликт на экс-президента США Джо Байдена и его демократическую администрацию.

Первоначально Трамп обещал добиться прекращения боевых действий в течение 24 часов, однако сроки реализации этого обещания впоследствии неоднократно сдвигались. После возвращения в Белый дом администрация Трампа инициировала ряд контактов с представителями Киева и Москвы.

Ранее в апреле Белый дом заявил, что Трамп «разачарован» как в украинском, так и в российском руководстве. Вашингтон пригрозил отказом от дальнейшего посредничества, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в ближайшее время.