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В Госдепе США заявили о необходимости диалога с Россией

Госдеп США о России: с ядерной державой нельзя не вести диалог
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Jose Luis Magana/AP

В Госдепе США считают, что отсутствие диалога с РФ как с ядерной державой недопустимо. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

Она подчеркнула, что без общения с ядерной державой добиться влияния невозможно.

«Предыдущая администрация, к примеру, не разговаривала с Россией на протяжении трех лет. С ядерной державой так себя не ведут…» – цитирует Брюс ТАСС.

Пресс-секретарь также прокомментировала телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметив способность американского лидера Трампа поддерживать отношения с иностранными лидерами.

Брюс добавила, что Трамп намерен работать «с Турцией и другими странами» для урегулирования конфликтов.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США и некоторых других не входящих в БРИКС странах осознают недопустимость начала третьей мировой войны. При этом Лавров подчеркнул, что размещение на территории Украины европейских миротворцев грозит втягиванием Европы в конфликт с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины.

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