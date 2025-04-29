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Лавров прокомментировал позицию США по Третьей мировой войне

Лавров : в США понимают, что Третью мировую войну нельзя допустить
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в США и некоторых других не входящих в БРИКС странах осознают недопустимость начала Третьей мировой войны. С таким заявлением он выступил по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

«В частности, вице-президент [США] Джей Ди Вэнс недавно об этом говорил, предостерегая всех тех, кто науськивает украинский режим на продолжение войны», — заявил российский дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что размещение на территории Украины европейских миротворческих контингентов приведет к втягиванию Европы в конфликт с Россией.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба за умы в мировых СМИ может перерасти в горячую войну.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее в Британии заявили, что «война Байдена» может стать «войной Трампа».

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