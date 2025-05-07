В Индии при ударах по Пакистану приняли меры для безопасности гражданских

Военные Индии при ударах по Пакистану приняли меры для безопасности гражданских. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, передает РИА Новости.
«Индийские вооруженные силы действовали четко, бдительно и осмотрительно. <...> Наши вооруженные силы проявили чуткость в обеспечении того, чтобы гражданское население вообще не пострадало», — сказал глава Минобороны Индии.
6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.
7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.
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