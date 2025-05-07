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Премьер-министр Индии Моди отложил поездку в три европейские страны

Моди отложил визиты в европейские страны после обострения конфликта с Пакистаном
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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил поездку в европейские страны, которая была запланирована на середину мая. Об этом пишет агентство «АНИ» со ссылкой на источники.

«Визит <...> Моди в Норвегию, Хорватию и Нидерланды отложен», — говорится в материале.

Никаких подробностей в тексте не приводится.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии отказался ехать в российскую столицу для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии стало известно, что вместо него Нью-Дели на торжествах в Москве должен представить министр обороны республики Раджнат Сингх. Однако и он отказался от поездки из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана. Речь идет об объектах, которые в Нью-Дели считают «террористическими».

По словам министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа, ударам подверглись исключительно гражданские объекты. На этом фоне Исламабад решил начать ответную операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались о конфликте между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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