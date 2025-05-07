Операция «Красный порошок». Будет ли ядерная война между Индией и Пакистаном?

Полковник Ходаренок: конфликт Индии и Пакистана не дойдет до ядерной войны

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном существенно обострился: стороны уже обменялись ракетно-авиационными ударами. Как далеко может зайти это вооруженное противостояние, могут ли Нью-Дели и Исламабад перейти к применению ядерного оружия и при чем тут красный порошок — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

История конфликта

Индия и Пакистан далеко не один раз за последние 80 лет воевали друг с другом. Не считая мелких пограничных инцидентов, можно, по крайней мере, выделить три крупные войны: Первая индо-пакистанская война (другое название – Первая кашмирская война) – 1947–1949; Вторая индо-пакистанская война (Вторая кашмирская война) – 1965; Третья индо-пакистанская война — 1971. Последнее вооруженное противостояние было связано с войной за независимость Бангладеш.

Помимо трех войн, в 1984 году произошел пограничный конфликт на леднике Сиачен. В 2003 году на Сиачене вступил в силу договор о прекращении огня.

В 1999 году Пакистаном была спровоцирована Каргильская война, которая не носила широкомасштабного характера. Официально Исламабад отрицает участие своих вооруженных сил в этой войне.

В феврале 2019 года произошел очередной конфликт из-за совершенного 14 февраля в штате Джамму и Кашмир теракта, в результате которого погибли 45 сотрудников Сил центрального резерва полиции Индии.

Операция «Синдур»

В апреле 2025 года из-за убийства индийских туристов в штате Джамму и Кашмир Вооруженные силы Индии заявили о проведении операции «Синдур» (название индийского ритуального порошка красного цвета, который замужние женщины наносят в пробор волос и на лоб).

Как пишет The Times of India, cиндур — это знак замужних индуистских женщин. Cвидетели рассказали, что террористы выбирали и расстреливали мужчин-индуистов.

«Название операции напрямую связано с образом «скорбящей жены», который стал символом теракта в Пахалгаме. Образ Химанши Нарвал, сидящей рядом со своим погибшим мужем, офицером ВМС лейтенантом Винаем Нарвалом, стал образом трагедии. Она была замужем всего шесть дней и приехала в Кашмир на медовый месяц», — отмечает издание.

Ядерный фактор

В майском противостоянии 2025 года в отличие от всех предыдущих войн и конфликтов есть новый фактор – в настоящее время Индия и Пакистан являются ракетно-ядерными державами.

18 мая 1974 года Индия произвела свое первое (тайное) испытание ядерного оружия, которое получило название «Улыбающийся Будда». Вторая серия испытаний ядерного оружия Дели была проведена в 1998 году (операция «Шакти»).

К основным средствам доставки ядерных боевых частей в Индии относятся: баллистические ракеты малой дальности «Агни-I» (700 км); баллистические ракеты средней дальности «Агни-II» (2500 км); баллистические ракеты средней дальности «Агни-III» (3500 км); межконтинентальные баллистические ракеты «Агни-IV» (4000 км) и «Агни-V» (примерно 8000 км); баллистические ракеты подводных лодок К-15 «Сагарика» на подводных лодках класса «Арихант», многофункциональные самолеты Су-30МКИ и Dassault Mirage 2000.

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Что касается Пакистана, то 28 мая 1998 года, всего через несколько недель после проведения Индией второго ядерного испытания (операция «Шакти»), Пакистан взорвал пять ядерных устройств в горах Рас-Кох в районе Чагай, Белуджистан. Эта операция в Исламабаде была названа «Чагай-1».

Пакистан в составе своих стратегических ядерных сил имеет несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Последние имеют дальность до 2750 км и могут поражать цели на всей территории Индии. К средствам доставки ядерного оружия относятся также «Хатф», крылатые ракеты «Бабур» и «Раад», истребители F-16 и JF-17.

Согласно исследованию Федерации американских ученых (FAS), по состоянию на начало 2025 года Индия обладает 180 ядерными боевыми частями, а Пакистан – 170. Этого вполне достаточно, чтобы устроить кромешный ад на всем полуострове Индостан. Обмен ракетно-ядерными ударами со стороны Индии и Пакистана в условиях чрезвычайно густонаселенной местности (только в одном индийском Мумбае проживает более 21 млн чел.) приведет к многомиллионным жертвам.

Теперь о главном. Будет ли пущено в ход ракетно-ядерное оружие в ходе очередного конфликта между Индией и Пакистаном? Скорее всего, нет. Надо полагать, что и в Нью-Дели, и Исламабаде в этом плане возобладает здравый смысл и реализм.

К примеру, Пакистан не станет начинать эскалацию конфликта с Индией, если та прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия. Об этом уже заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

Он подчеркнул, что Пакистан не принимает никаких действий против Индии. Если Нью-Дели отступит, то Исламабад непременно прекратит свои военные действия.

Так что, скорее всего, после обмена ударами конвенциональным оружием стороны приступят к консультациям и переговорам. И ядерные арсеналы сторон послужат в этом случае сильным сдерживающим фактором.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).