Кремль прокомментировал конфликт Индии и Пакистана

Песков: Россия призывает Индию и Пакистан к переговорам

Россия призывает Индию и Пакистан к сдержанности и переговорам на фоне эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это повод для чрезвычайной обеспокоенности, мы призываем обе стороны к сдержанности и к скорейшему переходу к переговорному методу урегулирования разногласий», — сказал представитель Кремля.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.