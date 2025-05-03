Министр обороны Индии Раджнат Сингх пропустит парад Победы в Москве

Министр обороны Индии Раджнат Сингх отказался от визита в Москву на парад Победы

Министр обороны Индии Раджнат Сингх не сможет присутствовать на параде, посвященном 80-летию Победы в Москве. Об этом сообщает издание India Today.

По имеющейся информации, Сингх, скорее всего, не приедет в Россию 9 мая. Вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сет.

Ранее планировалось, что на торжестве будет присутствовать премьер-министр Индии Нарендра Моди, но он отменил свою поездку. Причиной отказа называют обострение отношений между Индией и Пакистаном.

На днях президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность Белграда европейскому курсу, несмотря на свой визит в Москву на торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР.

Ранее в Госдуме поприветствовали вероятный визит Рубио в Россию на 9 мая.