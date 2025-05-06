Захарова рассказала о документах, которые подпишут Путин и Си Цзиньпин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве будет затрагивать самый широкий круг вопросов.

«В рамках переговоров к утверждению предполагается самая широкая повестка вопросов двухстороннего и международного характера», — сказала она.

По ее словам, «готовится солидный пакет документов, который касается сотрудничества по самым различным направлениям».

4 мая в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 7-10 мая. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина, стратегического взаимодействия сторон, а также проблемы международной и региональной повестки дня. Кроме того, запланировано подписание «целого ряда» двусторонних документов.

МИД Китая подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества, а также будет способствовать практическому взаимодействию в различных областях и принесет еще больше пользы народам двух стран.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями.