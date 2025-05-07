Си Цзиньпин отправился в Москву на мероприятия ко Дню Победы

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» в Telegram-канале.

«‎Председатель КНР Си Цзиньпин в среду специальным самолетом отбыл из Пекина в Москву для совершения государственного визита в Россию и участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

7 мая сообщалось, что во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проект газопровода «Сила Сибири-2».

Отмечается, что Китай может смягчить свои требования по будущему контракту с РФ, допустив покупку топлива по более высоким ценам. Для этого Пекин планирует оценить разницу между стоимостью газа внутри РФ и той суммой, которую она платит за поставки по «Силе Сибири», запущенной в 2019 году. Также подчеркивается, что власти КНР хотели бы, чтобы новый газопровод не проходил через Монголию, хотя на проработку именно этого маршрута были потрачены время и средства.

Ранее Си Цзиньпин заявил о разрушении мирового экономического порядка из-за торговых войн.