Иран прокомментировал конфликт Индии и Пакистана

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики, передает РИА Новости.
«Исмаил Багаи, выражая серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном, призвал обе стороны к проявлению сдержанности», — говорится в заявлении МИД Ирана.
6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.
7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.
Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.