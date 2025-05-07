Иран прокомментировал конфликт Индии и Пакистана

Багаи: Иран обеспокоен эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики, передает РИА Новости.

«Исмаил Багаи, выражая серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности между Индией и Пакистаном, призвал обе стороны к проявлению сдержанности», — говорится в заявлении МИД Ирана.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава Минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.