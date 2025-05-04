В МИД Китая высказались о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

«Мы уверены, что важный консенсус, достигнутый главами двух государств, несомненно, еще больше углубит политическое взаимодоверие между Китаем и Россией, обогатит содержание их стратегического сотрудничества, будет способствовать практическому взаимодействию в различных областях, принесет еще больше пользы народам двух стран», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7 — 10 мая. Во время поездки он обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. Он отметил, что участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде утвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО.