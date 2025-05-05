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Президент Монголии приедет в Москву на День Победы

«Монцамэ»: президент Монголии Хурэлсух приедет в Москву на 9 мая
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приедет в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летнего юбилея Победы. Об этом сообщает местное агентство «Монцамэ».

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Хурэлсух встретиться с Путиным в ходе своего визита в Россию на мероприятия, посвященные Победе.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее в МИД Китая высказались о предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию.

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