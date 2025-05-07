В Кремле не стали комментировать возможность использования «Орешника» в случае провокации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, может ли Россия использовать ракетный комплекс «Орешник», в случае провокации со стороны Украины во время трехдневного перемирия, которое предложил российский президент Владимир Путин.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша хорошо известна. Общие указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сказал Песков журналистам.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники заявил, что Путин поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов «Орешником».

Mash утверждает, что ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на которые, пишет канал, будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о временном перемирии и заявил, что настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Он также сообщил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее в Кремле назвали актуальной инициативу Путина по перемирию.