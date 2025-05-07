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Стало известно о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

Mash: Путин поручил выбрать цели для «Орешника» в Киеве
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Александр Астафьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин якобы поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

При этом издание не уточнило, какие военные цели могли быть выбраны российским лидером в качестве объектов для ответного удара. Официального комментария от российского оборонного ведомства не было.

«Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара «Орешниками». Похоже, что перемирия не будет», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что по их данным, ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на них будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Источники Telegram-канала сообщают, что киевские власти покидают столицу Украины, а также вывозят свои семьи из страны.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Путина о временном перемирии в честь 9 Мая и заявил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. После этого активность украинских атак на территорию России возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств.

Ранее в Кремле огласили полный список иностранных гостей на парад Победы.

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