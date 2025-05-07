Президент Сербии вылетел в Москву

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади», — сказал собеседник агентства.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать главы 29 зарубежных государств. В том числе свое участие в мероприятии подтвердили Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ожидается, что сербский лидер также проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве.