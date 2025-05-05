Премьер Польши раскритиковал лидеров Европы, которые посетят парад Победы в Москве

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «неприемлемыми» визиты ряда европейских лидеров на парад Победы в Москву 9 мая. Его слова приводит Польское агентство печати.

Он уточнил, что не может говорить о позиции Китая или Бразилии, которые «имеют другой взгляд на историю и настоящее», но представители Европы «не могут делать вид, что не видят, где таится угроза и как важно сохранять солидарность».

Туск утверждает, что Первая и Вторая мировые войны, имели свои корни в том числе в «политической слепоте, безразличии, такой неоднозначности и толерантности ко злу».

«И мы сегодня здесь также для того, чтобы очень четко и громко сказать, что Европа и западное сообщество никогда больше не могут допустить подобную ошибку», — сказал премьер Польши.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее посол Украины возмутился российским концертом ко дню Победы в Австрии.