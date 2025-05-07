В Германии хотят значительно увеличить оборонные расходы страны

Писториус намерен увеличить оборонные расходы ФРГ до более €60 млрд в год

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличить ежегодные оборонные расходы страны до более € 60 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Писториус хочет значительно увеличить ежегодный оборонный бюджет страны», — говорится в публикации агентства.

В марте глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, назначенный накануне канцлером Германии, заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований. Он отметил, что вырученные средства будут направлены на финансирование оборонного бюджета и инфраструктурных проектов.

Позднее парламент Германии (бундестаг) утвердил реформу, за поправки проголосовали 513 депутатов из 736.

«Результаты голосования отражают консенсус по ключевым приоритетам: безопасность и развитие», — заявила председатель бундестага Бербель Бас.

До этого представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле сообщил, что Германия достигла естественного предела возможностей по передаче оружия Украине, арсеналы страны опустели.

Ранее структуры Евросоюза столкнулись с несогласием из-за оборонных расходов.