В Германии пожаловались на пустые арсеналы из-за Украины

Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине, арсеналы пусты. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга кабинета министров, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что из Бундесвера уже состоялись подобные передачи вооружения Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — ответил Штемпфле на вопрос о новых поставках Украине.

Он добавил, что для того, чтобы поставлять Украине вооружение по типу ракет и самих комплексов Patriot, Германии уже не хватает запасов.

Агентство Bloomberg при этом сообщает, что боеприпасы для вооружений, которые Украине поставляли США, закончатся в ближайшие несколько месяцев, если Вашингтон не возобновит военную помощь Киеву.

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