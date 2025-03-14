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Мерц сообщил о растущих расходах на оборону в Германии

Глава блока ХДС/ХСС Мерц: ФРГ полностью готова защищать себя
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Lisi Niesner/Reuters

Глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на пресс-конференции заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований. Трансляция его выступления велась в аккаунте Мерца в соцсети X.

Средства направят на финансирование оборонного бюджета и инфраструктурных проектов.

«Это ясный сигнал союзникам и противникам: Германия усиливает обороноспособность. Дефицита ресурсов для защиты свободы и мира в Европе больше не будет», — подчеркнул политик.

Соглашение стало итогом переговоров между ХДС/ХСС, социал-демократами и «Зелёными», о чем ранее сообщала медиагруппа RND.

9 марта Мерц заявил, что Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием.

До этого представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Берлину необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Политик подчеркнул, что это необходимо на случай, если не будет действовать «ядерный зонтик» США.

Ранее СМИ сообщили, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии.

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