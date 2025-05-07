Структуры Евросоюза столкнулись с несогласием из-за оборонных расходов

Европейский парламент угрожает подать в суд на Европейскую комиссию из-за оборонных расходов. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

«Парламент готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартиру Еврокомиссии. — «Газета.Ru») из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону», — сообщает издание со ссылкой на источники в органах ЕС.

Уточняется, что спикер Европарламента Роберта Метсола подала письменное заявление к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изменить правовую основу для привлечения для «перевооружения Европы» 150 миллиардов евро. Метсола требует, чтобы этот акт не проходил в обход Европейского парламента.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о том, что Россия якобы представляет «угрозу для всей Европы» и призвала страны ЕС разместить оборонные заказы на Украине для «поддержки военных усилий».

Ранее стало известно, что ЕК потребует предоставить планы полного отказа от энергоносителей РФ.