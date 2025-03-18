Бундестаг нашел способ увеличить расходы на оборону

Парламент Германии (бундестаг) утвердил изменения в конституцию, снимающие часть ограничений на государственные заимствования. Об этом сообщила председатель бундестага Бербель Бас по итогам финального голосования, передает РИА Новости.

Реформа, поддержанная правящей коалицией, направлена на финансирование оборонных расходов и инфраструктуры.

За поправки проголосовали 513 депутатов из 736, против выступили 207. Для принятия требовалось минимум 450 голосов. Инициативу поддержали фракции СДПГ, «Зеленые» и блок ХДС/ХСС. Оппозиционные партии — «Союз Сары Вагенкнехт», АдГ и «Левые» — проголосовали против. Законопроект теперь направят на согласование в бундесрат.

«Результаты голосования отражают консенсус по ключевым приоритетам: безопасность и развитие», — заявила Бербель Бас.

25 февраля сообщалось, что крупнейшая экономика Евросоюза — Германии — сократилась на 0,2% по итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2024 года относительно квартала до этого.

Ранее в Германии выступили за возобновление поставок российского газа.