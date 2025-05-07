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Арестович раскрыл, чем обернется удар Украины по Москве 9 мая

Арестович: удар ВСУ по Москве 9 мая будет означать окончание мирного трека
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возможный удар ВСУ по Москве 9 мая, о чем ранее намекал Владимир Зеленский, будет означать окончание «мирного трека». Публикация появилась в его Telegram-канале.

Политик напомнил, что до этого Зеленский заявлял, что Украина «не может гарантировать безопасность присутствующим на параде 9-го мая в Москве».

«Удар будет означать окончание мирного трека», — констатировал Арестович.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь 9 Мая. Он также заявил, Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. После этого активность украинских атак на территорию России возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия даст ответ в случае, если Киев будет пытаться атаковать позиции военных или объектов РФ в нарушение перемирия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее эксперт назвал неожиданную причину атак беспилотников ВСУ на Москву.

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