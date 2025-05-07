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Эксперт назвал неожиданную причину атак беспилотников ВСУ на Москву

Аналитик Ланге: ВСУ могут изучать активность ПВО рядом с Москвой для будущих атак
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украина пытается атаковать беспилотниками Москву, чтобы выяснить расположение систем ПВО для последующих ударов. Такое мнение в беседе с Der Spiegel высказал военный аналитик Нико Ланге.

«Возможно, Украина будет регистрировать, где активируются радары и где реагируют системы ПВО во время полетов беспилотников над Москвой», — сказал Ланге.

По мнению эксперта, Украина в будущем может нацелиться на «незащищенные объекты» в столице России.

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в Германии предупредили о возможной атаке Украины по России 9 мая.

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