Кит Келлог заявил, что Украина хочет «заморозки» конфликта с РФ

Украинские власти хотят «заморозить» конфликт с Россией по линии фронта и создать демилитаризованную зону, сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог.

По его словам, в такой ситуации ВСУ могут отойти на 15 км, и ожидается, что российская армия поступит так же. В таком случае образуется 30-километровая демилитаризованная зона, «за которой можно следить», заключил Келлог.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. По указу главы государства, режим прекращения огня будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В этот период Путин запретил все боевые действия.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера о временном перемирии в честь 9 Мая. Он также заявил, Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее в Кремле заявили о желании Украины продолжать боевые действия.