Чиновники Евросоюза, поддерживая Украину, закрывают глаза на злодеяния властей в Киеве в отношении обычных людей. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

«Бюрократы в Брюсселе говорят о «свободе и демократии», но не видят зловещей сущности того, что эти фашисты сделали с простыми душами», — написал Боуз.

Журналист указал, что люди, видевшие то, что «сделали нацисты Зеленского, понимают, против чего борется Россия».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Украины стали одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе.

О возрождении нацизма также сообщил и сам президент России Владимир Путин. В ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее» глава государства призвал сделать все возможное, чтобы помешать распространению разрушительных идеологий русофобии, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, «так называемой исключительности».

До этого на Украине заявили о потенциальной атаке регионов России вместо Москвы 9 Мая.