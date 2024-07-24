Власти Украины стали одной из колыбелей возрождения нацизма в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Фактически киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на европейском континенте. Мы все делаем правильно», — заявил представитель Кремля.

21 июня главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали все государства направить усилия против проявлений фашизма и неонацистской идеологии.

В мае генпрокурор Игорь Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться.

До этого президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с распространением идей неонацизма. Он отметил, что все члены Совбеза отдают себе отчет в том, насколько борьба с распространением неонацистской идеологии важна в контексте сегодняшних событий.

Ранее в МИД РФ обвинили МОК в расизме и неонацизме.