Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о потенциальной атаке регионов России вместо Москвы 9 Мая

WP: в ВСУ отвергли возможность атаки Москвы 9 Мая из-за низких шансов на успех
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина вряд ли станет пытаться атаковать Москву 9 Мая во время проведения парада Победы из-за низких шансов на успех. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

«Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве», — сказал собеседник газеты.

Другой источник издания заметил, что атака парада Победы, который планируют посетить официальные лица из Китая, Индии и Европы, может вызвать ответные действия со стороны России и повлечь недовольство Соединенных Штатов. Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, «раздутыми».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что торжественные мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Победы, посетят 29 зарубежных лидеров.

Ушаков уточнил, что в России ожидают визита лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, а также Боснии и Герцеговины. Помимо этого, парад Победы планируют посетить главы Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением о параде Победы в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами