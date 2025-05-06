На Украине заявили о потенциальной атаке регионов России вместо Москвы 9 Мая

Украина вряд ли станет пытаться атаковать Москву 9 Мая во время проведения парада Победы из-за низких шансов на успех. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

«Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве», — сказал собеседник газеты.

Другой источник издания заметил, что атака парада Победы, который планируют посетить официальные лица из Китая, Индии и Европы, может вызвать ответные действия со стороны России и повлечь недовольство Соединенных Штатов. Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, «раздутыми».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что торжественные мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Победы, посетят 29 зарубежных лидеров.

Ушаков уточнил, что в России ожидают визита лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, а также Боснии и Герцеговины. Помимо этого, парад Победы планируют посетить главы Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением о параде Победы в Москве.