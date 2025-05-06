Стало известно, кто будет представлять Индию в Москве на параде Победы

Индию на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая будет представлять госминистр обороны страны Санджай Сетх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-воздушного и военно-морского атташе посольства РФ в Нью-Дели полковника Сергея Харченко.

«Государственный министр обороны Раджа Ракша Мантри Санджай Сетх собирается в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Харченко.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества по случаю годовщины Победы. При этом представитель Кремля отметил, что Индия будет представлена на торжествах, но не на высшем уровне.

В этот же день сообщалось, что Индию на праздновании Дня Победы будет представлять министр обороны страны Раджнатх Сингх. Однако 3 мая издание India Today заявило, что глава ведомства не сможет присутствовать на параде. Вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сетх.

Ранее премьер Индии поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы.