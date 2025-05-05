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Премьер Индии поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы

Моди поздравил Путина и россиян с предстоящим 80-летием Победы
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Alexander Zemlianichenko/AP

Премьер-министр Индии поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с предстоящим 80-летием Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Было отмечено, что День Победы — это общий праздник», — говорится в сообщении.

Моди в ходе телефонного разговора с Путиным отметил, что в торжественных мероприятиях в Москве примет участие индийский представитель.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Моди не приедет в Москву на торжества по случаю годовщины Победы. При этом представитель Кремля отметил, что Индия будет представлена на торжествах, но не на высшем уровне.

В этот же день сообщалось, что Индию на праздновании Дня Победы будет представлять министр обороны страны Раджнатх Сингх. Однако 3 мая издание India Today заявило, что глава ведомства не сможет присутствовать на параде. Вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сет.

Ранее в Словакии объяснили, что означает приезд Фицо в Москву на 9 Мая.

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