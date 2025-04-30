Назван представитель Индии на праздновании Дня Победы в Москве

Глава Минобороны Индии Сингх будет представлять страну 9 мая в Москве

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх будет представлять страну на праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, российская сторона уже проинформирована об этом.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на торжества 9 мая.

О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявляли лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 мая ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича, министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина. Кроме того, свое участие в параде подтвердили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.