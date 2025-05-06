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Трамп заявил, что США и Канада останутся друзьями

Трамп: США и Канада при любом раскладе останутся друзьями
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни подтвердил, что отношения между странами сохранят дружественный характер, несмотря на разногласия. Его слова передает РИА Новости.

«Мы в любом случае останемся друзьями с Канадой. Это для меня очень особенное место. У меня много знакомых там, у моей матери были родственники в Канаде», — заявил Трамп.

Он добавил, что испытывает уважение к канадцам и «очень любит Канаду». Однако американский лидер вновь поднял тему присоединения страны к США.

«Я все еще верю, что это достижимо. Но, знаете, для танго нужны двое», — пошутил он, напомнив о своей идее сделать Канаду 51-м штатом.

В ответ Марк Карни повторил официальную позицию Оттавы.

«Канада не продается», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее Трамп обратился к жителям Канады.

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