Путин и Нетаньяху обсудили вклад советского народа в разгром нацизма

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора подчеркнули решающий вклад советского народа в разгром нацизма. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, а также противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории.

Незадолго до этого сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. В частности, они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе.

В конце апреля Путин заявил, что Россия столкнулась с серьезными вызовами фальсификации итогов Второй мировой войны, важно противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии и других разрушительных идеологий. По его словам, сегодня в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги войны, принижается роль СССР в достижении Победы. Путин подчеркнул, что важно быть сплоченными в отстаивании правды о ВОВ.

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