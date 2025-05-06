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Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху аспекты ситуации на Ближнем Востоке
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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также глава государства и глава израильского кабмина рассмотрели различные аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Помимо этого, Путин и Нетаньяху обсудили вопросы двусторонних отношений.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме. Индийское министерство иностранных дел сообщило, что президент России выразил соболезнования и подтвердил поддержку Нью-Дели в борьбе с терроризмом.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым.

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