Руководство Евросоюза «сошло с ума», решив запретить своему народу чтить память предков-победителей Второй мировой войны. Таким мнением поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Руководство Евросоюза не только совесть потеряло, но и сошло с ума, потому что взять и запретить народам чтить память своих предков, память победителей может только циничный, сумасшедший человек», — сказал Володин.

Он также назвал оскорбительными заявления политиков ЕС, которые хотят переписать историю о Великой Отечественной войне. Он отметил, что их слова расходятся с тем, что говорили их предшественники.

До этого Служба внешней разведки (СВР) РФ раскрыла планы Евросоюза переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение в Европе считало, что не Россия одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом также заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя закрытие российской части экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. По ее словам, это решение было принято в рамках общего курса Запада на переписывание истории. Захарова обвинила западные страны в том, что они занимаются не только уничтожением музеев, но и сжиганием книг, касающихся истории Второй мировой войны.

Ранее Захарова обвинила ФРГ в попытках переписать историю в пользу Третьего Рейха.