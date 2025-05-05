Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме

Моди обсудил с Путиным по телефону теракт в Пахалгаме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме. Об этом сообщает ТАСС.

Индийское министерство иностранных дел сообщило, что Путин выразил соболезнования и подтвердил поддержку Индии в борьбе с терроризмом.

«Он [Путин] подчеркнул, что виновные в чудовищном нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности», — указал представитель индийского дипломатического ведомства.

В ходе беседы Моди и Путин также подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского партнерства.

Террористический акт произошел 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии, вблизи туристической тропы в долине Байсаран. По сообщениям СМИ, неизвестные боевики обстреляли из автоматического оружия группу туристов. Ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», связанная с пакистанской организацией «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России). Hindustan Times со ссылкой на разведданные сообщила о возможной причастности Пакистана к организации теракта.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.