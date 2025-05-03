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Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Путин и Мирзиёев по телефону обсудили развитие отношений РФ и Узбекистана
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы развития и укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

В ходе беседы главы двух государств подчеркнули, что Москве и Ташкенту важно принимать скоординированные меры для сохранения динамики взаимного товарооборота и усиления кооперации в приоритетных отраслях экономики. Также они обсудили необходимость поддерживать контакты между странами на уровне регионов и бизнеса.

«Были рассмотрены результаты практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента РФ в Узбекистан в мае прошлого года», — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что Путин и Мирзиёев обменялись мнениями о текущей обстановке в мире и отметили расширение гуманитарного сотрудничества между Москвой и Ташкентом. Кроме того, российский и узбекистанский лидеры обговорили график предстоящих встреч и переговоров.

26 мая 2024 года президент РФ посетил столицу Узбекистана. В рамках поездки Путин провел переговоры с Мирзиёевым, во время которых они обсудили актуальные региональные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений. По итогам встречи главы двух государств подписали совместное заявление.

Ранее в Узбекистане рассказали, прилетит ли Мирзиёев в столицу РФ на празднование Дня Победы.

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