Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями

Си Цзиньпин: РФ и КНР являются друзьями, отношения которых прошли закалку
close
Global Look Press

Китай и Россия являются настоящими друзьями, отношения которых прошли крепкую закалку. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия — дружественные соседи, которые связаны общей границей, а также настоящие друзья, которые прошли множество испытаний», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что китайская и российская стороны должны улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.

«Нужно непрерывно углублять стратегическую координацию и практическое сотрудничество, также необходимо содействовать общему развитию и возрождению двух стран», — добавил глава КНР.

Переговоры между председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине.

28 февраля в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры между представителями двух государств.

Ранее стало известно, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами