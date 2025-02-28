Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями

Си Цзиньпин: РФ и КНР являются друзьями, отношения которых прошли закалку

Китай и Россия являются настоящими друзьями, отношения которых прошли крепкую закалку. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Китай и Россия — дружественные соседи, которые связаны общей границей, а также настоящие друзья, которые прошли множество испытаний», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что китайская и российская стороны должны улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.

«Нужно непрерывно углублять стратегическую координацию и практическое сотрудничество, также необходимо содействовать общему развитию и возрождению двух стран», — добавил глава КНР.

Переговоры между председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине.

28 февраля в Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры между представителями двух государств.

Ранее стало известно, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию.