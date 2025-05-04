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Кремль раскрыл детали визита Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая

Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая, обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает Кремль.

«По приглашению Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина, стратегического взаимодействия сторон, а также проблемы международной и региональной повестки дня.

Кроме того, запланировано подписание «целого ряда» двусторонних документов, отметили в Кремле.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО.

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