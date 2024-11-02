Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«О, Всевышний, прости»: Кадыров опубликовал фото с Путиным и стихотворение

Глава Чечни Кадыров опубликовал пост с Путиным и стихотворением о Всевышнем

close
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.

На фотографии запечатлены Кадыров рядом с главой государства, в руках у которого — священная для мусульман книга Коран. В стихотворении лирический герой обращается к Аллаху и отмечает, что на Земле пролито немало невинной крови, а Иблис (Сатана в исламе) уже построил свой оплот.

До этого Кадыров сообщил, что встречался с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Он назвал Золотова одним из самых преданных и надежных соратников президента России Владимира Путина и «истинным патриотом». Глава Чечни признался, что с гордостью называет директора Росгвардии «другом и братом» и активно с ним взаимодействует.

В феврале глава Чеченской Республики выложил в своем Telegram-канале две фотографии со своими старшими сыновьями и директором Росгвардии Виктором Золотовым, которые были с разницей в десять лет. Он посетовал, что время летит слишком быстро и признался, что «будто это было буквально вчера».

Ранее Кадыров предложил ежедневно отправлять добровольцев из Чечни на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами