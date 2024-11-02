«О, Всевышний, прости»: Кадыров опубликовал фото с Путиным и стихотворение

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.

На фотографии запечатлены Кадыров рядом с главой государства, в руках у которого — священная для мусульман книга Коран. В стихотворении лирический герой обращается к Аллаху и отмечает, что на Земле пролито немало невинной крови, а Иблис (Сатана в исламе) уже построил свой оплот.

До этого Кадыров сообщил, что встречался с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Он назвал Золотова одним из самых преданных и надежных соратников президента России Владимира Путина и «истинным патриотом». Глава Чечни признался, что с гордостью называет директора Росгвардии «другом и братом» и активно с ним взаимодействует.

В феврале глава Чеченской Республики выложил в своем Telegram-канале две фотографии со своими старшими сыновьями и директором Росгвардии Виктором Золотовым, которые были с разницей в десять лет. Он посетовал, что время летит слишком быстро и признался, что «будто это было буквально вчера».

Ранее Кадыров предложил ежедневно отправлять добровольцев из Чечни на СВО.