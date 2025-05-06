В Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам

Договор по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом укрепит зависимость Украины от США. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

«Нет сомнения в том, что Зеленский завершает продажу страны, президентом которой когда-то был избран. <...> Киевский режим собственноручно загнал себя и весь народ, проживающий на оставшейся части Украины, в это положение», — сказала она.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.