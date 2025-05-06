Бундестаг продолжит заседания во вторник после провала Мерца на выборах канцлера

Бундестаг возобновит работу во вторник после неудачного для лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца первого тура голосования за пост канцлера ФРГ. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на парламентские источники.

«Бундестаг возобновит заседание после того, как Мерц не получил достаточного количества голосов для избрания канцлером в первом туре», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что лидер Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов. По информации Bild, позже Мерц отказался от проведения второго тура голосования.

На фоне этого лидер немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала провести в Германии новые парламентские выборы. По ее словам, сам факт выдвижения нарушающего предвыборные обещания Мерца на пост канцлера характеризует политическое состояние Германии. Вайдель подчеркнула, что АдГ готова возглавить правительство ФРГ и «поставить страну с головы на ноги».

Ранее была названа вероятная дата второго тура голосования за канцлера Германии.